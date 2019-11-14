Geçtiğimiz günlerde, Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştırmak için ilçeye gelen TBMM Komisyonu Baba Şaban Vatan ve anne Atika Vatan ile görüşmüştü. Baba Vatan, komisyonun samimi olduğunu ve kendileriyle ilgilendiklerini belirterek, “Bu çocuk cinayeti olayı bir siyasi parti durumlarından ziyade bir çocuk, anneler, babalar durumu olduğu hissini gördüm. Bizzat burada yerinde inceleme yaptık, hatta başkan bey de sordu 'bu tel önceden de var mıydı?' diye, 'evet vardı' dedim, hatta 'terastaki çıkıntı durumu da var mıydı?' diye sordu, 'evet vardı' dedim. Bizim burada iddia ettiğimiz konu Rabia Naz'ı geri getirmeyecek, tüm çocuklarımızın adaletini sağlayacak” demişti.

DNA ÖRNEĞİ VERMİŞTİ

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği vermişti.

Kendisinden DNA örneği alınması için Görele Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe veren Vatan, bugün başsavcılığın daveti üzerine DNA örneği verdi.

Başsavcılık tarafından, örneğin incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bildirildi.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU GİTTİ

Şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu 1,5 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştırmak üzere Giresun'un Eynesil ilçesine gitmişti.

Komisyon üyeleri olay günü Rabia Naz Vatan’ın sokak üzerinde görüntülendiği alanlarda incelemede bulunarak Rabia Naz’ın bulunduğu evin önüne geldi. Burada da evin etrafında ve çatı katında inceleme yapan komisyon üyeleri daha sonra konuyla ilgili dinlemelerin devam etmesi için Giresun'a hareket etti.