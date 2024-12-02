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        Haberler Dünya Son dakika: Putin ve Pezeşkiyan'dan kritik görüşme | Dış Haberler

        Putin ve Pezeşkiyan'dan kritik görüşme

        Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki çatışma süreci ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 16:28 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:41
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        Putin ve Pezeşkiyan'dan kritik görüşme
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        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda Suriye'deki durumu görüştüğünü açıkladı.

        Kremlin'den yapılan açıklamada “Görüşmede Suriye Arap Cumhuriyeti'nde tırmanan duruma odaklanıldı” denildi.

        Açıklamanın kalanı şöyle:

        “Suriye'nin meşru makamlarının anayasal düzeni yeniden tesis etme ve Suriye Devleti'nin siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarını yeniden sağlama yönündeki eylemlerine koşulsuz destek ifade edildi.”

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