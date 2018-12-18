Rusya Savunma Bakanlığı'nın toplantısında konuşan Putin, yeni silahların ordu ve donanmanın potansiyelini önemli ölçüde arttıracağını, güç dengesi ve küresel istikrara katkıda bulunacağını ifade etti.

Putin, önümüzdeki sene stratejik nükleer silahlarını güçlendirmeleri gerektiğini söyleyerek, "Ordunun yeni silahları önümüzdeki 10 yıl için Rusya'nın güvenliğini hatasız ve koşulsuz olarak sağlayacak, güç dengesini, yani dünyadaki istikrarı arttıracak. Yeni sistemlerimiz umuyorum ki militarist ve agresif söylemler kullanan tarafları düşünmeye sevk edecek" dedi.