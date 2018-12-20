Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'a ilişkin açıklamasına katıldığını belirterek, "ABD Başkanıyla aynı fikirdeyim, DEAŞ yenildi. Ancak DEAŞ'ın yeniden bir araya gelme riski de var" dedi.

Putin, ABD'nin Suriye'den 100 gün içinde çekilme kararına ilişkin olarak da, "Çekilme kararının ne anlama geldiğini bilmiyorum. ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı meşru değil. Şimdilik çekildiklerine dair bir emare yok. ABD halen daha önce çekileceğini söylediği Afganistan'da" ifadelerini kullandı.

Bu yıl Putin'in büyük basın toplantısına 1.702 gazetecinin akredite olduğu belirtildi. Toplantının özelliği ise, ne zaman biteceğinin belli olmaması, buna Putin'in karar vermesi...

TÜRKİYE DAHİL DÜNYADAN 1702 GAZETECİ AKREDİTE OLDU



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği basın toplantısına Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinden toplam 1702 gazeteci akredite edildi. Rusya’nın ekonomik durumuna dair Rus gazetecilerin sorularını cevaplayan Putin, "Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı’nın Rusya için büyüme hedefi yüzde 1,8’di. 2018 yılı Rusya’nın ekonomisinin büyüme oranı yüzde 1,7 oldu. Geçtiğimiz 2017 yılında bu oran yüzde 2,1’di. Bu yıl en çok yüzde 3,2 ile imalat sanayisinde büyüme gerçekleşti. Enflasyon oranı yüzde 4,2 oldu. Bu yıl işsizlik oranlarında düşüş yaşandı. Rusya’da işsizlik oranları 5,2 oldu. Önümüzdeki yıl bu oranın yüzde 4,8 olmasını hedefliyoruz" dedi.

Putin, nükleer savaş tehdidini küçümsememek gerektiğini belirterek ABD'ye mesaj verdi. Putin, "Nükleer savaş tehdidi şu anda gerçekten de Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha az ciddiye alınıyor. Fakat bu tehdit gerçekte daha az şiddetli hale gelmedi. Dünyada silah kontrolü için kurulan sistemin çökmekte olduğu gözleniyor." ifadelerini kullandı.

"ANAYASA KOMİSYONU HAZIR OLMAK ÜZERE"

Putin, Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya’nın halihazırda ülkede demokrasiye geçilmesi için çalışma yaptıklarına işaret etti. "İstanbul'da yapmış olduğumuz görüşmede, bir karar verdik ve elimizden her türlü çabayı göstererek Suriye’de anayasa komisyonunu kuracağız" ifadelerini kullandı.

Komisyonun hazırlık aşamasının son aşamasına gelindiğini kaydeden Putin, "Komisyon için listeyi hazırlamaya devam ediyoruz. Dışişleri Bakanım Sergey Lavrov, bana Birleşmiş Milletlerin süreci yavaşlattığını söyledi ama son düzlüğe zaten geldik. Suriye yönetimi, 50 kişilik bir liste hazırladı ancak muhalifler buna itiraz etti. Bu doğrultuda tekrar liste hazırlanılıyor. Fakat kısa süre içinde bitecek" ifadelerini kullandı.

"ABD'YE İHTİYAÇ YOK"

ABD askerinin Suriye'den çekilmesi meselesine tekrar değinen Putin, "Bana sorarsanız ABD askerine ihtiyaç yok. Suriye'deki varlıkları meşru değil. Suriye'ye girme kararını ancak Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi verir veya Suriye'nin kendisi davet eder. Ancak BM Güvenlik Konseyi ABD'ye onay vermemiş, Hükümet de bir davette bulunmamıştı" diye konuştu.

"MEDVEDEV HÜKÜMETİNDEN MEMNUNUM"

Putin, bir gazetecinin Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev’in hükumetinden memnun olup olmadığıyla ilgili soruya çok kısa cevap verdi. Putin soruya, "genel olarak evet" şeklinde cevap verdi. Ekonomi ile ilgili görüşleri sırasında bütçe fazlasının çıkmasını değerlendiren Putin yine Medvedev hükumetinden övgüyle bahsederek, "Bütçenin fazlası çıkması, hükumetin iyi çalışmasının bir örneğidir" ifadelerinde bulundu.

PUTİN'DEN ÇOK KONUŞULACAK ATATÜRK YORUMU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili fikirleri sorulan Putin, "Mustafa Kemal Atatürk Türk ulusu için çok sayıda iyi şeyler yapan müthiş bir insan ve Rusya'nın iyi bir dostu." yanıtını verdi.

NÜKLEER TEHDİT MESAJI

Putin, nükleer savaş tehdidini küçümsememek gerektiğini söyleyerek, "Nükleer savaş tehdidi şu anda gerçekten de Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha az ciddiye alınıyor. Fakat bu tehdit gerçekte daha az şiddetli hale gelmedi. Dünyada silah kontrolü için kurulan sistemin çökmekte olduğu gözleniyor" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN DONBASS'A DESTEĞİ SÜRECEK"

Ukrayna'da yaşanan iç savaşın ardından tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteğini alan Donbass bölgesi ile ilgili açıklamalar yapan Putin, "Kiev yönetiminde Rusyafobi devam ederken Rusya Donbass'a desteğini sürdürecek. Bu normal bir durum. Rusya, Donbass'ta insanların ölmemesi için Donbass'a destek veriyor" dedi.

JAPONYA'YA BARIŞ MESAJI

Putin, Japonya ile yarım asırlık sorun haline gelen Kuril adaları çözümü için çalıştıklarını söyleyerek, "Biz Japonya ile ilişkilerimizi iyileştirmek için çalışıyoruz. Fakat ABD’nin Japonya’nın adalarına yerleştirmek istedikleri füze sistemi nedeniyle endişe duyuyoruz" dedi.

MARİNA BUTİNA'YA SAHİP ÇIKTI

Başta Amerika olmak üzere birçok Avrupa, Baltık ve İskandinav ülkelerinde Rus vatandaşlarının ajan olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasını eleştiren Putin, "Rusya, siyasi nedenlerden dolayı başka ülke vatandaşlarını asla gözaltına almayacak. Ancak kanunlarımıza aykırı davranış sergiledikleri takdirde bizde aynı şekilde tepki vereceğiz" dedi. ABD'de tutuklanan Mariya Butina davasına da yorum getiren Putin, "Butina’nın davası Rusya'ya bir saldırıdır. Butina, ABD'de herhangi bir devlet görevi gerçekleştirmedi" diyerek Butina'ya sahip çıktı.

"RUSYA'DA SOSYALİZME GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAK"

Rusya'da yapılan bir ankette Rus halkının yüzde 66’sı eski Komünist sistemin geri gelmesini istemişti. Bir gazetecinin Rusya'nın Sosyalist sisteme geri dönüş ihtimalinin olup olmadığına net cevap veren Putin, "Hayır, toplum değişti. Ama devlet sosyal politikaları sürdürmeye devam edecek" dedi.

UKRAYNA ASKERLERİNİN DURUMUNA MAHKEME KARAR VERECEK

Putin, Kırım açıklarında Rus kara sularını ihlal ettikleri iddiasıyla el konulan Ukrayna savaş gemilerindeki askerlere ilgili, "Kiev, onları öldüreceklerini düşündüğü için gönderdi. Ukrayna askerlerinin akıbetinin ne olacağına mahkeme karar verecek" dedi. asın toplantısının düzenlendiği salona Ukrayna bayrağı getiren bir gazetecinin sorusunu almaya karar veren Putin, "Skandal mı çıkarmak istiyorsunuz? Lütfen buyurun" ifadelerini kullandı.