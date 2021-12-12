Putin'den Biden'a yüz yüze görüşme mesajı

Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile video konferans görüşmesinde yüz yüze görüşmeyi gerçekten istediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un RIA'ya iki liderin video konferans görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peskov, görüşmede Rus lider Putin'in ABD Başkanı Biden ile yüz yüze görüşmek isteğini dile getirdiğini söyledi.

Öte yandan Peskov, görüşmenin Putin için iyimser özel bir nedeninin olmadığı aktardı.

Peskov, ABD ve Rusya'nın kavramsal farklılıklarının çok ciddi olduğunu ifade etti.