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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden yurt içinde provokatif paylaşımlarda bulunan 22 zanlıdan 14'ünün yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini belirtti.

Bunlar arasında 104'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiğini ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığını vurgulayan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14'ü yakalandı. 8'i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."