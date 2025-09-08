Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Provokatif paylaşım soruşturmasında 10 gözaltı | Son dakika haberleri

        Provokatif paylaşım soruşturmasında 10 gözaltı

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki gerilime ilişkin sosyal medya hesabında provokatif paylaşım yapmakla suçlanan 39 kişi hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 17:19 Güncelleme: 08.09.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Provokatif paylaşım soruşturmasında 10 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

        EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında; bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir. Bu kapsamda 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup, 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki konular
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Habertürk Anasayfa