ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sürpriz Irak ziyaretinin ardından Mısır’a giderek Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada, ülkesinin DEAŞ ile savaşmayı sürdüreceğini ve Suriye'den birliklerini çekeceğini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Mike Pompeo yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bir gazetecinin Amerika'nın Suriye'den çekilmesiyle ilgili sorusuna Pompeo, ülkesinin Suriye'den çekileceğini ifade ederek terör örgütü DEAŞ'ın yenildiğini söyledi.

Suriye'nin bazı bölgelerinde DEAŞ'ın varlığını sürdürdüğüne işaret eden Pompeo, "bazıları DEAŞ'ın yenilmediğini düşünüyor olabilir bu bir çelişki değil." İfadelerini kullandı.

"BU KONUDA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEYECEĞİZ"



Pompeo, dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta da çekileceklerini ifade etmişti. Pompeo, dün yaptığı açıklamada da Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının kesin olduğunu belirterek, "teröristlerin Türkiye'ye yönelik tehdidinin farkında olduklarını ve bu konuda Türkiye'yi destekleyeceklerini" söylemişti.

Mısır resmi haber ajansı MENA’nın haberine göre, Şükri ve Pompeo ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Filistin, Libya ve Yemen’deki gelişmeler gibi bölgesel meselelerle terörle mücadele konularını değerlendirdi.

Pompeo, Orta Doğu turuna salı günü Ürdün'le başlamış ardından Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Birkaç saat süren Irak ziyaretinde Pompeo, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüşmüş ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçmişti.

Göreve geldiğinden bu yana ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak ve Mısır'dan sonra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.