12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'nın Ceyhan ilçesinde önceki gün bir kadın cinayeti daha işlendi. Evli 3 çocukları olan Nuh Gürel (53) ile Lütfiye Yüksel (45) yaklaşık 6 ay önce boşandı. Lütfiye Yüksel ile Nuh Gürel, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Nuh Gürel, pompalı tüfekle Lütfiye Yüksel'i vurdu.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
DHA'da yer alan habere göre silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Yüksel, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yüksel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
"BENDEN SÜREKLİ PARA İSTİYORDU"
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Nuh Gürel, emniyete götürüldü. Gürel'in ifadesinde, "6 ay önce eşimden ayrıldım. Benden sürekli para istiyordu. Param olursa veriyordum, olmazsa yok diyordum. Sürekli tehdit edip, bağırıp çağırıyor, para istiyordu. Evimde oturduğum sırada yine aradı, 'Acil 500 lira lazım' dedi. Ben de 'Yok' dedim. Bir saat sonra kapıma geldi. 'Bana para vereceksin seni vurdururum, öldürtürüm' deyince kendimi kaybettim, vurdum" dediği öğrenildi.
"NAFAKA BİLE İSTEMEDİ"
Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Lütfiye Yüksel'in cenazesi yeğeni Ahmet Satılmış tarafından teslim alındı. Halasının boşandığı Nuh Gürel'den nafaka dahi istemediğini belirten Ahmet Satılmış, "Söz konusu şahıs halamın kendisinden para istediğini söylüyor. Bu tamamen yalan. Halam yaşlı iki insanın bakımını yaparak geçimini kazanıyordu. Olayın olduğu gün küçük oğluna kırtasiye malzemesi almaya gidiyormuş. Bu adam da onu takip etmiş ve evine girdikten sonra planlı olarak öldürmüş" diye konuştu.
YAKINLARI TESLİM ALIP DEFNETTİ
Lütfiye Yüksel'in cenazesi daha sonra yakınları tarafından teslim alınarak götürüldüğü Ceyhan Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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