Tüfekle dehşet saçtı! Polis otosuna ateş etti

DHA

Çorum'da pompalı tüfekle polis otosuna ateş eden S.D. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin elinde silahla çevreye rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

S.D. olduğu belirlenen şüpheli olay yerine gelen polis otosuna da pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu polis otosuna çok sayıda saçma isabet etti.

Yaralananın olmadığı olayda S.D., polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şüpheli Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.