Polonya'da, 460 sandalyeli Meclis (Sejm) ve 100 sandalyeli Senato'nun yeni üyelerini belirlemek üzere düzenlenen genel seçimi, yüzde 45,2 ile Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) birinci tamamladı.

Yüzde 61,1 rekor katılımla gerçekleşen seçimde Sol Liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformu (PO) yüzde 26,1, Demokratik Sol İttifakı (SLD) yüzde 12,1, 2007-2015'te koalisyon ortağı olan Polonya Köylü Partisi (PSL) ile sağcı Kukiz'15 ittifakı yüzde 8,8, aşırı sağcı partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Konfederasyon (Konfederacja) ittifakı ise yüzde 6,7 oy aldı.

PiS Partisi Genel Başkanı Jarosław Kaczynski, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, “Çok oy aldık ama daha fazlasını hak ettik” dedi.

Sandıktan çıkan sonuç, PiS'nin tek başına hükümeti kurma şansı olduğunu gösteriyor.