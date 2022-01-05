Polonya Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Polonya devlet medyasının üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Duda'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Üst düzey yetkili, Duda'nın kendini izole ettiğini söyledi.