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        Haberler Gündem Güncel Polisi şehit eden zanlılar adliyede! - Haberler

        Kağıthane'de polis memurunu şehit eden şüpheliler adliyeye sevk edildi

        İstanbul Kağıthane'de 24 Ağustos gecesi uyuşturucu ticareti yapılan bir eve düzenlenen baskında polisle şüpheliler arasında çatışma çıkmış, o çatışmada polis memuru Hakan Telli şehit olmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan 39 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 28.08.2023 - 14:08 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:37
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        Polisi şehit eden zanlılar adliyede!
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        Kağıthane'de gece saatlerinde bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi.

        Evde bulunan 5 şüpheli yakalanacaklarını anlayınca polise uzun namlulu silahlarla karşılık verdi.

        Polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı. Polis memuru Hakan Telli, şehit olurken bir polis memuru ağır yaralandı. Evde bulunan şüphelilerden Diyar Anucur polis tarafından etkisiz hale getirildi.

        Hayatını kaybeden Diyar Anucur’un, uyuşturucu ticareti yapan Anucur suç örgütüne üye olduğu tespit edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma sonrasında şüphelilerle ve suç örgütüyle bağlantılı 39 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheliler “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek ve üye olmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme” gibi çok sayıda suçtan adliyeye sevk edildi.

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