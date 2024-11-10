İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine başkan vekili görevlendirilmesi sonrası yapılan eylemlerde çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

DHA'da yer alan habere göre bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

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"Yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerimize taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı terör suçlarından, 27'si güvenlik suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüklerince yakalanan ve adli makamlarca; silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve görevli memura mukavemet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden; 33'ü tutuklandı. 37'si hakkında adli kontrol kararı ve 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."