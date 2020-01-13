13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'nda dün saat 17.20 sıralarında, iddiaya göre bir kişi, devriye görevi yapan, hareket halindeki polis otosuna bir anda tekme ve yumruklarla saldırdı. Otomobili durduran ekipler, bu kişiyi yakalamak için harekete geçti. Şüpheli, elindeki çakı ve bıçakla polislere saldırdı. 2 polis hafif şekilde yaralanırken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
İKİ POLİS HASTANEDE TEDAVİ OLDU
DHA'da yer alan habere göre üzerinde kimlik, pasaport çıkmayan ve İsrailli olduğunu ifade eden şüphelinin üzerinden Youssif M. yazılı belge çıktı. Saldırıda kullandığı bir bıçak ile çakıya da el konuldu. Şüphelinin saldırısı sonucu hafif yaralanan 2 polis, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Şüpheli ise, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.
CEP TELEFONU ŞİFRELİ ÇIKTI
Öte yandan, şüphelinin saldırı anını bir arkadaşına verdiği cep telefonu kamerasına kaydettirdiği ileri sürüldü. Şüpheli polisler tarafından gözaltına alınırken, olay anını kaydeden arkadaşının telefonu yere bırakarak kaçtığı iddia edildi. Şüphelinin sorgu işlemleri sürerken, şifreli olduğu belirtilen cep telefonunun inceleneceği öğrenildi.
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