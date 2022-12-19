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Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Diyarbakır'da polisleri taşıyan servis aracına yönelik terör saldırısında, 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

Giriş: 19.12.2022 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Polis servisine saldırıda gözaltı sayısı yükseldi! - Haberler
AA

Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

AA'da yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

8'İ POLİS 9 KİŞİ YARALANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 12 şüpheli daha güvenlik güçlerince yakalandı.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmış, saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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