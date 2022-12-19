AA'da yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."