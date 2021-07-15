Polis aracıyla otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Sarıyer, TEM Otoyolu Edirne istikameti Harp Akademileri mevkiinde polis aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı.