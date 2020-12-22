Platonik caniye istenen ceza belli oldu!

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Konya'da platonik aşk yaşadığı komşusunun kızını ve kardeşini öldüren annelerini de yaralayan zanlı 53 yaşındaki Muzaffer Canbolat hakkında 3 kez müebbet hapis cezası istendi.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, geçen yıl haziran ayında Konya Selçuklu'da meydana gelmişti. 53 yaşındaki Muzaffer Canbolat, komşusunun evini silahla basıp, platonik aşk beslediği 25 yaşındaki öğretmen Şeyma Sarı ile kız kardeşi 18 yaşındaki Tuğba'yı öldürüp anneleri Hacer'i yaralamıştı. Olay sonrası katil zanlısı ilk ifadesinde şöyle demişti: "Ben onları çok eski tanırım evlerimiz dip dibe ben evdeyken başka türlü öksürüyor ve duvara vurup sesler çıkarıyordu. Ona karşı değişik duygular hissettim. Aşkıma karşılık vermeyince de benimle oynadığını düşünüp öldürdüm."

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıkan zanlı Canbolat'ın, rahat tavırları dikkat çekti. Olayda iki kızını kaybeden ve kendisi de yaralanan anne Hacer Sarı ise duruşma boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Duruşmada mütalaa veren savcı, katil zanlısının, öğretmen Şeyma ve kardeşi Tuğba'ya yönelik "kasten öldürme", anne Hacer Sarı'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 3 kez müebbet hapsini istedi. Esasa ilişkin süre tanıyan mahkeme heyeti, Canpolat'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

'SUÇU SABİTTİR, EN AĞIR CEZAYLA CEZALANDIRILACAKTIR'

Duruşma sonrası anne Hacer Sarı, gazetecilere "Hiç iyi değilim" dedi. Beraberinde Kafkas Dernekler Federasyonu temsilcileriyle gazetecilere açıklama yapan aile avukatı Ferit Atalay ise, "Bugün karar bekliyorduk ama maalesef duruşma ocak ayına ertelendi. Sanık hangi cezayı alırsa alsın bu acı dinmeyecektir, ancak biz mütalaaya katılmıyoruz. Sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını istiyoruz. Sanığın suçu sabittir. Mahkeme heyeti ve yargıç oldukça deneyimlidir. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte sanık, hiçbir indirim uygulanmaksızın en ağır cezayla cezalandırılacaktır" diye konuştu.