DHA

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE DE 11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

DHA'da yer alan habere göre MSB tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada da Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 11 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.