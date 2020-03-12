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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyine bu sabah düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hafta başında yapılan iki ayrı operasyonda aynı bölgede 8 terörist daha etkisiz hale getirilmişti

12.03.2020 - 09:19 | Güncelleme: ABONE OL
PKK operasyonu
AA

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyonların devam ettiği belirtildi.

8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

AA'da yer alan habere göre güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen operasyonlarda, salı günü 5, pazartesi günü de 3 olmak üzere 8 terörist etkisiz hale getirilmişti.

 

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