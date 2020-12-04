Son dakika: PKK'ya bir darbe daha! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Haberler

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

AA'nın haberine göre bu kapsamda, dün Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde 585 personelden oluşan 39 timle "Yıldırım-2 Cilo-Kazan" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen 3 sığınakta, operasyon birlikleri ve araçlarına eylem amacıyla gizlenmiş 3 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 7 şarjör, kanas eskin nişancı tüfeği şarjörü, 170 doçka mühimmatı, 85 uçaksavar mühimmatı, 3 sim kartsız cep telefonu, 3 pil bloğu, 2 sırt çantası, 2 küçük tüp, jeneratör, 4 uyku tulumu, termal şemsiye, 2 sedye, 2 el yapımı patlayıcı kablosu, yağmurluk, çadır, 2 uydu alıcısı, telsiz, poster ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.