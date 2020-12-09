Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler aldıkları istihbarat üzerine Hasköy ilçesine bağlı Ortaç köyü kırsalında Yıldırım-9 operasyonu kapsamında arama tarama çalışması gerçekleştirdi.

DHA'nın haberine göre jandarma, bölgede terör örgütünün kullandığını belirlediği 26 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde bir mağara buldu.

Mağarada arama yapan jandarma 1 adet lav silahı, 2 adet savunma tipi el bombası, bir poşet serum ile muhtelif giyim eşyası ele geçirdi.