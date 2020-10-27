Kırsaldan gelen 4 terörist yakalandı!

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollardan Tarsus ilçesine geldiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

GİZLENDİKLERİ EVDE YAKALANDILAR

İHA'da yer alan habere göre operasyonda 4 şüpheli, Tarsus'ta gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.