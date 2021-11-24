İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2013 yılında terör örgütü PYD/YPG içinde, 2015 yılında da PKK/KCK terör örgütünün sözde `silahlı kadın birlikleri YJA-STAR´ içinde faaliyet gösterdiği, sözde bölük komutanlığı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu J.Y.´nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla J.Y., saklandığı evde gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu TEM Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.