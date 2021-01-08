Meral Yıldız'ın haberine göre, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığınca PKK/KCK Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla; PKK/KCK Terör Örgütü sözde sivil savunma birlikleri hücre yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Van merkezli Ankara ve İstanbul illerinde 8 Ocak tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Van İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.