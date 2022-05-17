Son dakika: PKK'nın finans kaynağına bir darbe daha!

DHA

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı.

DHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında, MASAK analiz raporlarının incelenmesi sonucunda Mersin, Ankara, Yozgat, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de kimlikleri tespit edilen 10 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana jandarma tarafından incelenmek üzere el konuldu.

Sorguya alınan şüphelilerin terör örgütü adına para temin ederek örgütsel faaliyetlerde kullanılması, etkisiz hale getirilen ya da yaralanan terör örgütü mensuplarına yardım yapılması amacıyla PKK´nın Avrupa´da yapılanması bulunduğu ülkeler ile uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkelere para transferi yaptığı tespit belirlendi.