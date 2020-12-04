Edinilen bilgiye göre PKK/KCK terör örgütünün cezaevleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İHA'nın haberine göre, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda terör örgütü yapılanmasında bulunduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak Kocaeli'ne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.