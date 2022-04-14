Pitbull'un saldırdığı kadın öğretmen yaralandı!

Olayda bir evin bahçesinde duran köpek, Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu'nda öğretmen olduğu belirtilen N.Ö'ye saldırdı.

AA'da yer alan habere göre, N.Ö'nün yakınları ve köpeğin sahibi M.T, kadının ayağını ısıran köpeği güçlükle uzaklaştırdı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö, tedavi altına alındı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince barınağa götürülen köpeğin sahibine, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 14 bin 982 liralık para cezası tutanağı düzenlendi.