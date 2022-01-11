DHA

Olay, 15 Ağustos 2017´de, Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanda mahalleli bir kadına ait cansız beden buldu.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarmanın yaptığı kontrolde, göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin, 1 çocuk annesi Pınar Kaynak´a ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından 2´si tutuklu, 4 sanık hakkında dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına devam edildi. 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen üçüncü duruşmaya; tutuklu sanıklar Mustafa Gülyüz, Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´ndan, Necati Parmak ise Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

ADLİ TIPTAN `CİNSEL SALDIRI´ KARARI

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu 3´üncü İhtisas Kurulu´nca hazırlanan raporda, Pınar Kaynak´ın cinsel saldırıya uğradığına karar verildiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı, beyanında sonraki celse yazılı mütalaayı sunacaklarını belirterek, sanıklar Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun katalog suçlardan olması gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin, diğer sanıkların ise adli kontrol kararlarının devamını talep etti.

SANIKLARDAN BERAAT TALEBİ

Tutuklu sanık Mustafa Gülyüz, tecavüzün söz konusu olmadığını ifade ederken, "Zorlayarak ilişki yapmadık. Maktulün isteğiyle yaptık. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Tutuklu diğer sanık Necati Parmak ise, "Cinsel istismar veya cinayetle ilgim yok. Ben olay akşamı maktulü ve diğer sanığı aracıma aldım. Araçla olayın gerçekleştiği yerin 400 metre aşağısında uyuşturucu kullandık, sonra şahısları bırakarak ayrıldım" ifadesinde bulundu. Mahkemeden olay günü çalıştığı durağa ait araç telefon kayıtlarının getirilmesini talep eden Parmak, `Olayla ilgili bir ilgim yoktur. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık avukatları beyanlarında, müvekkillerinin bir sonraki celse SEGBİS üzerinden değil, mahkeme salonunda hazır bulunarak savunma yapmalarını talep etti. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. de Adli Tıp 3´üncü İhtisas Kurulu raporuna itirazları bulunmadığını belirterek, beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının duruşmaya mahkemeden katılma taleplerinin reddine, sanıklara ait sim kart ve cep telefonu verilerinin Trabzon Jandarma Komutanlığı'na gönderilerek telefon analiz raporu çıktısının mahkemeye gönderilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.