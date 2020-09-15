Pınar'ı cenin şeklinde halatla bağlamış! Vahşetin raporu!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27),16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.
Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski, sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki çöp variline koyup, yaktığını üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.
'CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEKTEN' TUTUKLANDI
DHA'da yer alan habere göre Cemal Metin Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken şüpheli, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
1.5 SANTİM KALINLIĞINDA HALATLA BAĞLAMIŞ
Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili detayları ortaya çıkarmak için yapılan adli tıp incelemesi, tamamlandı. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanıp, savcılığa gönderilen otopsi raporunda, Gültekin'in cesedinin 1.5 santimetre kalınlığında halatla sıkıca bağlanıp, cenin pozisyonunda varile koyulduğu bildirildi
Pınar Gültekin'in cesedinin büyük bir kısmının yandığı, kalan kısmın ise varildeki betonla birleştiği anlatılan raporda, varilin morgda elektrikli spiral kullanılarak açıldığı kaydedildi.
2 DİŞİ KATİLİYLE ARBEDEDE KIRILMIŞ
Varilde küçük-büyük tahta parçalarının yakıldığının belirlendiği ifade edilen raporda, tahtaların betonun üzerine koyulduğu, cesedin benzinle ateşe verildiği, yakma işlemi sırasında yangın hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına yönelik örnek alındığı bildirildi. Gültekin'in 2 dişinin katiliyle yaşadığı arbede sırasında kırıldığının tespit edildiği adli tıp raporunda, bulunan halatın genç kızın boynuna 6 defa dolanıp, iyice sıkıştırıldığı, yedinci dolamanın da dişlerin arasından ağız içinden geçirilerek yapıldığı vurgulandı.
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