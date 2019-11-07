PFDK kararları açıklandı. Fenerbahçe, internet sitesindeki sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle 100 bin TL para cezası alırken, Ali Koç ise 50 bin TL para cezası aldı. Trabzonspor ise yine sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle 100 bin TL ceza alırken, Ahmet Ağaoğlu ise 150 bin TL para cezası aldı.

SERGEN YALÇIN VE VEYSEL SARI İÇİN KARAR AÇIKLANDI

PFDK'dan yapılan açıklamada, Kasımpaşa - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından yaşananlardan dolayı Kasımpaşalı futbolcu Veysel Sarı'ya, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle 3 maçtan men cezası verildi. Aynı müsabakada, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4 maçtan men ve 26 bin TL para cezasına çarptırıldı.

ÜMRANİYE'YE HÜKMEN MAĞLUBİYET

Ayrıca, TFF 1'inci Lig'de oynanan Ekol Göz Menemenspor - Cesar Grup Ümraniyespor maçında, deplasman ekibinin müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı hükmen mağlup olmasına karar verildiği açıklandı.