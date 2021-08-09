HABERTURK.COM

Petrol fiyatları güçlenen dolar ve pandeminin başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yeniden tırmanmasıyla sert düştü. Geçen haftayı yüzde 6 kayıpla son 4 ayın en büyük düşüşünü kaydeden brent petrol yeni haftaya da yüzde 4 ekside başladı.

Ağustos ayına 75 doların üzerinde giren brent petrol 9 Ağustos günü 68 doların altına işlem görüyor. ABD tipi ham petrol (WTI) fiyatı ise 65 dolar seviyesinde.

ABD'de 3.1 milyon varil düşmesi beklenen petrol stoku önceki haftaya göre 3.6 milyon varil artış kaydetti.

Analistler Delta varyantı nedeniyle küresel petrol talebindeki toparlanmasının sekteye uğradığını belirtirken dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi olan Çin'deki yeni tedbirlerin etkisine dikkat çekiyor. Çin'deki vaka sayısı bugün 125 kişiye çıkarken önceki güne göre 96 artış kaydetti. Malezya ve Taylan'da da günlük vaka sayısı 20 bini aşarak rekor kırıyor.

Öte yandan, ABD'de Fed başkanlarının şahin mesajlar vermesi beklenen Jackson Hole toplantısı öncesinde de doların yükselişi sürüyor. Çarşamba günü 92 puanın altındaki dolar endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde 93 seviyesini test ediyor