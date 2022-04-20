Peru'nun Washington Büyükelçiliği'nde silahlı saldırı!

Washington DC Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Peru'nun Washington Büyükelçiliğinin kentin Forest Hills Mahallesi'ndeki resmi konutunda silahlı saldırı olduğuna dair ihbar alındığı belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, olaya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Washington DC Polis Şefi Robert Contee, konutu koruyan Gizli Servis elemanlarının konuta zorla girmeye çalışan ve camları kıran saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiğini aktardı.

Saldırganın kimliğini açıklamayan Contee, olaya karışan 2 Gizli Servis elemanının da sağlık kontrolleri için hastaneye gönderildiğini belirtti.

Contee, olayda Peru'nun Washington Büyükelçisi Oswaldo de Rivero ve ailesinin zarar görmediğini de sözlerine ekledi.

Olaya ilişkin Washington DC Polisi ve Gizli Servis'in soruşturması sürüyor.