Pendik D-100 Karayolu Kaynarca Mevkii Kadıköy istikametinde seyir halindeki bir ticari araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Alev alev yanan araç cep telefonu kameralarına yansıdı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."