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İstanbul'un Pendik ilçesinde, Batı Mahallesi Dr. Orhan Maltepe Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katlarındaki balkonlar, saat 01.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü.

Çökme sırasında herhangi gibi can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine, olay yerinde polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, binada oturan vatandaşları tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Daha sonra Pendik Belediyesi ve İstanbul İtfaiyesi ekipleri binada incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucu giriş katında lokanta ve iş yerleri bulunan 4 katlı bina belediye ekiplerince mühürlendi.

Balkonları çöken binanın bitişiğindeki binada bulunanlar da tedbiren tahliye edildi.