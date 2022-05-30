Pençe-Kilit'te 6 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin güvenliği için teröristlerle mücadelenin devam ettiği belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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