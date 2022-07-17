Pençe-Kilit'te 2 terörist etkisiz hale getirildi!

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."