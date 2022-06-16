Pençe Kilit harekatında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatında taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu.

Bakan Hulusi Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 16 Haziran tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.