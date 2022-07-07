Acı haber: 3 şehit

DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın şehit olduğu, 3 personelin de yaralandığı belirtildi.

Hastaneye sevk edilen yaralı askerlerin tedavilerine başlandığı ifade edilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ

Bakanlık tarafından yapılan daha önceki açıklamalarda, bölgede bugün PKK terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın şehit olduğu ve 1 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 07 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

*Haberin görseli AA tarfından servis edilmiştir.