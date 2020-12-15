Patileri kesik kedi yavrusu bulundu!

AA

İlçede bir pasajda esnaf, patileri kesik ölü kedi yavrusu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu.

AA'nın haberine göre Kaymakam Cengiz Karabulut, yaptığı açıklamada, konuyu üzülerek takip ettiğini belirterek yapılanın yalnızca bir işkence, eziyet değil, bir vahşet olduğunu kaydetti.

Doğayı, hayvanı sevmeyenin, insanı da sevemeyeceğini dile getiren Karabulut, "Faillerin bulunması için tüm birimlerimiz harekete geçmiştir. Bundan sonra da bu tür olaylar vuku bulduğunda derhal gereği yapılacaktır. Bunun üstüne en kuvvetli şekilde gideceğiz, kamuoyu bu konuda müsterih olsun. Hayvanlara, bize muhtaç olan varlıklara yapılan bu vahşeti şiddetle kınıyorum." dedi.