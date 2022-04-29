Parkta vahşet! Eski karısını 10 yerinden bıçakladı

Son dakika... Alınan bilgilere göre, 2,5 yıl önce kocası Lütfi M.'den boşanan Hatice Çelik (35) kentte bir parkta bıçaklandı.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ağır yaralanan kadına ilk müdahalesini yaparak hastaneye sevk etti.

Durumu ağır olan kadın tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan eski kocanın yakalanması için polis ekipleri geniş çapta inceleme başlattı.