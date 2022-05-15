AA

İlçede motokurye olarak çalıştığı öğrenilen İlkay Kaplan (34) ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

AA'da yer alan habere göre bu sırada tabancayla başından vurulan Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.