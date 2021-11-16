Parkta kediye tekme atmıştı! Sıcak gelişme!

Yalova'da önceki gün 17 Ağustos Parkı'nda, bir kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu H.Y.Y.Y. ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.

AA'da yer alan habere göre 17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu 15 yaşındaki H.Y.Y.Y, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözlem altına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen H.Y.Y.Y, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "hayvana işkence etme" suçundan tutuklandı.