Fransa'nın başkenti Paris meydanında büyük bir patlama meydana geldi. Edinilen ilk bilgiye göre patlama şehrin Rue de Trévise bölgesindeki bir fırında meydana geldi.

Gaz sızıntısının patlamaya neden olduğu bildirilirken, patlamanın yangına da neden olduğu, alevlerin yakınlardaki sokaklara da sıçradığı ifade edildi. Çok sayıda yaralı var.





İlk açıklamalara göre, olayın terör saldırısı olmadığı açıklandı.