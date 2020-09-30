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Fransa başkenti Paris'te büyük bir patlama sesi duyuldu. Şehrin hemen hemen her mahallesinden duyulan patlama sesi panik yarattı.

Ancak daha sonra Fransa polisi tarafından yapılan açıklamada, patlama sesinin bir savaş uçağının ses bariyerini aşması nedeniyle gerçekleşen bir sonik patlamaya ait olduğunu duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...