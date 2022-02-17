Paraşütçü, elektrik tellerine takıldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yüksek bir tepeden sahile doğru atlayış yapan Ali Atıcı’nın paraşütü iniş sırasında stadyumun da bulunduğu bölgeden geçen karayolu üzerindeki elektrik tellerine takıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, vatandaşların fark ettiği paraşütçü için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İhbarın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Bu sırada elektrik dağıtım ekiplerinden bölgenin elektriğinin kesilmesi istendi. Ali Atıcı, itfaiye aracının merdiveniyle müdahale edilerek kurtarıldı. Atıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.