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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Para sayma soruşturmasında 2 isim daha ifadeye çağrıldı

        Para sayma soruşturmasında 2 isim daha ifadeye çağrıldı

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer "tanık" sıfatıyla, videoda görülen Tuncay Yılmaz ise "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:52 Güncelleme: 15.03.2024 - 17:32
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        Para sayma soruşturmasında yeni gelişme
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturmada, yeni isimleri ifade vermeleri için adliyeye çağırdı.

        Bu kapsamda, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in "tanık" sıfatıyla, para sayma görüntülerinde olduğu görülen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ise "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

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        Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz dün şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

        Ayrıca İBB Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de bugün savcılıkta ifade vermişti.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konuda lehte ve aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor. Tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleyeceği hususlar. Bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacak." diye konuşmuştu.

        Görüntülerle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Seçime 20 gün kala CHP İstanbul İl binasının satın alınması sürecinde, bir hukukçu ofisinde yapılan bir işlem üzerinden fırtına koparmaya çalışan insanların kötülükçü akılları var." ifadesini kullanmıştı.

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yazılı açıklamasında ise "4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır." denilmişti.

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