Papazların atış talimi! Kıbrıs'ta provokasyon!

Son dakika haberler... Rum basınında yer alan habere göre, Constantia Metropolitliği'nden Rum papazlar, Protaras beldesinde yer alan ve yenilenen atış poligonunda, Rum Milli Muhafız Ordusu'ndan (RMMO) bazı askerlerin gözetimi altında atış eğitimi aldı.
GÖRÜNTÜLER BASINA SIZDI
AA'da yer alan son dakika haberine göre din adamlarının silahlarla görüntülerinin basına ve sosyal medyaya sızması üzerine bu durum, tepkilere yol açtı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu görüntüleri eleştirirken bazıları ise din adamlarının hazır olması gerektiğini savundu.
"KİLİSE SAVAŞI UYGUN GÖRMÜYOR" AÇIKLAMASI
Görüntülerin yayınlanmasının ardından açıklama yapan Başpapaz Yardımcısı Avgustinos Karras, tepkileri doğru bulmadığını belirterek "Kilise'nin savaşı uygun görmediğini" söyledi.
"SPONTANE GELİŞEN BİR DURUM"
Rum Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise bunun spontane gelişen bir durum olduğunu, Metropolitliğin o bölgedeki atış poligonunun yenilenmesine maddi olarak yardımda bulunduğunu ve o gün alana yapılan ziyarette verdikleri maddi desteğin nereye gittiğini görmeleri için kendilerine atış yapmaları şansı verildiğini iddia etti.
Sözcü, bu durumun yanlış olmadığını düşündüğünü ancak tekrarının olmayacağını belirtti.
KKTC'DEN RUMLARIN SİLAHLANMASINA TEPKİ
Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamları, GKRY'nin silahlanmayı artırmaya devam etmesini ve başlattığı silahlanma programını kışkırtıcı olarak nitelendirerek buna tepki gösteriyor.
"FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYORLAR"
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Rum yönetiminin, RMMO'nun sahip olduğu füze savunma sistemlerini güçlendirmesi girişimlerinin, barışa hizmet etmediği ve Doğu Akdeniz'de gerginliğin artmasına sebep olacağı uyarısında bulunmuştu.
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