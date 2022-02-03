Palandöken'de feci kaza! 25 kişi yaralandı

AA

Ebubekir Aras yönetimindeki 25 S 0447 plakalı midibüs, bir otelin müşterilerini havalimanına götürürken kayak merkezinin virajlar bölgesinde devrildi.

AA'da yer alan habere göre kazada, kentte kayak tatili yaptıkları öğrenilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.