AA

Emniyet yetkilileri, Ganj Mandi Polis Merkezi yakınında el bombası ile saldırı düzenlendiğini bildirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, bu son 10 günde Ravalpindi'de polis merkezinin hedef alındığı ikinci saldırı oldu.

4 Aralık'ta Pir Vadhai Polis Merkezi'nin yakınında el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.